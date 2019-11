Rain Veideman: "Ei tea midagi. Ausalt"

28-aastane tagamängija lausus, et on küll kuulnud, millest jutt käib, kuid teemat põhjalikuma kommentaari vääriliseks ei pidanud. "Ei tea midagi. Ausalt. [Mihkel] Kurg helistas ka ja küsis, kas kott on pakitud, aga mul ei ole selle peale midagi kosta või kommenteerida," rääkis Rain Veideman. "See võib küll iga minut muutuda, aga praegu ei oska ma selle kohta midagi öelda."