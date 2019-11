Kuusk jõudis viperuse kiuste Rakverre

Tellijale

Kell lähenes poole kümnele, kui Tarmo Vahter sae käima tõmbas, ja kell 10.20 oli kähar kuusk juba veokil. Seejuures pidi Artistoni kuuse­brigaadi esiliige tegema veel täiendavat saetööd, sest Männimetsa talus elamu kõrval kõrgunud kuusk polnudki nii sirge, kui esmapilgul paistnud oli. Puu tuli plaanitust meetrikese lühemaks saagida. “Saetöö on hea siin ära teha, siis pole linnas sodi ajamist,” põhjendas Tarmo Vahter.

Rakvere linn leidis oma tänavuse kuuse tänu sotsiaalmeediale. “Panime kuulutuse üles, et ootame pakkumisi, ja tuligi kaks kaalumist väärt vastust,” rääkis linna keskkonnaspetsialist Riin Sikka. “Teine kuusk oli pisut vanem ja kartsime, et selle oksad ei kannata transporti välja.” Sikka sõnul makstakse kuuse omanikule kompensatsiooni, kuid selle suuruse jättis ta täpsustamata. “Hind on tavaliselt vahemikus 300–500 eurot,” mainis ta. Kuusk kasvas Mõedakal Männimetsa talu eluhoone vahetus läheduses.