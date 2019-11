Kuidas panna mehed endast rohkem hoolima?

Tellijale

Tavaliselt on ennetava tervisekontrolli mõte avastada haiguseid võimalikult varases faasis ning viia ennetavate tegevuste ja tervislikuma eluviisiga riskid miinimumini. Nii on öeldud ka projekti kodulehel. Projekti korraldamiseks on haigekassa eraldanud Tartu ülikooli kliinikumi androloogiakeskusele üle 200 000 euro.

Probleemi lähtekohaks on asjaolu, et Eesti meeste oodatav eluiga on kaheksa aastat lühem kui Eesti naistel ja Eesti mehed käivad arsti juures tunduvalt harvem kui Eesti naised. Kui nad lõpuks arsti vastuvõtule jõuavad, on liiga hilja ning rasked haigused on juba välja arenenud.