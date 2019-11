Juhtkiri: aplaus, Rakvere!

Neid aegu, mil Rakveres peale teatrietenduste suurt kultuuri ei tehtudki, on olnud palju. Igatsusega vaadati tagasi markantsetele pidudele, olgu punklaulupeole, olgu meeste tantsupeole ... Irvhambad ilkusid suviste orelipooltundide kui suve ainsate kontsertide kallal. Ja omajagu oli selles tõttki: on olnud aastaid, mil kultuur on Rakveres näinud meelemärkuseta seisundis lamavat.