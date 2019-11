Mart Järvik ja Illar Lemetti jäid tööst ilma

Illar Lemettil on kavatsus enda vallandamine kohtus vaidlustada ja ta on sellest teavitanud ka valitsust. Peaminister Jüri Ratase sõnul ootab nii lahkuvat ministrit kui ka kantslerit hüvitis nende kuue kuu palga ulatuses, samuti kuulub väljamaksmisele puhkusetasu, mida pole seni välja võetud.

Ministri palk on alates selle aasta aprillist 5243 eurot ehk Järviku lahkumishüvitis on kokku 31 458 eurot. Kantsleri põhipalk on alates aprillist 4718,75 eurot ehk Lemetti lahkumishüvitis on 28 312,5 eurot.