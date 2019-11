Mudilased nautisid klassikalist muusikat

Tellijale

Heili ja Edgar Tammus olid Väike-Maarjast kontserdile tulnud koos aasta ja kahe kuu vanuse poja Jakobiga, kes on vanemate sõnul juba staažikas rahvatantsija, sest käib ema-isaga pidevalt rahvatantsu­proovides kaasas. “Siin tunnetas ta kohe ära, et tegemist on hea muusikaga, ja hakkas hoogsalt tantsusamme tegema,” rääkis Heili Tammus.