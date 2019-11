Tellijale

Aastatel 1992–1995 oli ta Lääne-Viru maavanem, seejärel veidi üle poole aasta portfellita minister Tiit Vähi teises valitsuses. Ka on ta aastatel 1996–2001 olnud Tallinna abilinnapea.

Alates 2002. aastast juhtis Leemets sihtasutust Virumaa Muuseumid ning suuresti just tänu temale on Rakvere linnus praegu selline, nagu me seda näeme. Ants Leemets oli ka Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu president ning Tallinna linnavolikogu liige.