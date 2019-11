Tellijale

Rakverre tõi Eesti Tantsuagentuuri TantsuMENÜÜ oktoobris “Objekt.ify” ning nüüd kultuurifestivalile lavastuse “Ainukordus”. Nipp on selles, et lavastusega minnakse üksnes sinna, kuhu seda on kutsutud ja kus on tagatud ligikaudu poole­sajaliikmeline publik.