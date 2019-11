Kadrina on infotehnoloogia tõmbekeskus

Tellijale

Tänavusele üritusele on saabunud aga külalised ka Kadrina lasteaiast Sipsik. Eelneval kahel aastal on koostööd tehtud Kadrina keskkooliga: esimesel aastal loovtöö raames, teisel aastal koos algklassidega. “Esimene, aga loodan, et mitte viimane kord, sest on olnud väga põnev ettevalmistusperiood ja ka tänane üritus läheb sujuvalt. Selles suhtes oleme natuke uhked küll,” lausub Sipsiku lasteaia direktor Anu Faelmann. Kadrina lasteaias Sipsik ja selle filiaalis Huljal on robootikatund kord nädalas. Eestvedaja on valdkonna vastu suurt huvi tundev õppejuht Maia Mägi, kuid juhendamas käivad ka keskkoolinoored.