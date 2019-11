Kust leida abi narkootikumide tarvitamisest loobumiseks?

Lisaks on TAI koondanud info narkootikumide tarvitamisega seotud riskide ning nende vähendamise kohta, et aidata inimestel teha teadlikke otsuseid.

Eestis on mitmeid võimalusi narkootikumide tarvitajate abistamiseks. Kanepitarvitajatele on alates 2018. aasta teises poolest suunatud nõustamisprogramm VALIK, mida viivad läbi MTÜ Peaasjad Nõustamine nõustajad. Ühe kuni kuue nõustamissessiooni vältel suunavad nõustajad klienti tarvitamist vähendama või lõpetama. 2019. aasta oktoobri seisuga on nõustamisteenust kasutanud 96 inimest. Suurem osa on abi küsinud vabatahtlikult, kuid teenusele suunavad alternatiivina ka politsei ja prokuratuur.