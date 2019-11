Rahvusparkides tulevad keelepäevad

Haridus- ja teadusministeerium on kuulutanud 2019. aasta eesti keele aastaks ja ÜRO põlisrahvaste keelte aastaks. Ka eesti keel on põlisrahva keel, mis kannab meie piirkonna ajalugu, kultuuripärandit ja mälu. Seetõttu tuleb meil eesti keelt ja sellega seotud piirkondlikke murdeid õpetada ka järgmistele põlvedele, et need teadmised ja väärtused edasi kanduksid.