Rakveres langetatakse ohtlikke puid

Rakvere linnavalitsus on igaaastase korralise hooldustöö raames tellinud Vabriku tänaval Rahvaaias seitsmeteistkümne, Lembitu tänaval ühe, Maidla tänaval kaheteistkümne, L. Koidula tänaval nelja, Vee tänaval kahe, Allika ja Karja tänava nurgal kahe, Karja tänaval ühe, Nortsu teel ja Lennuki tänaval kahekümne kaheksa, Vabaduse tänaval ühe ja Vallikraavi tänaval kolme ohtliku puu likvideerimise.

Rakvere linnaaedniku Anu Otsma sõnul on langetamisele minevad puud haiged ja halvas seisukorras. "Inimeste ohutuse tagamiseks on vaja need likvideerida," selgitab Otsma.