Rakvere linn ja vald korraldasid ühise kriisiõppuse

Esmalt tutvustas õppuse juhi rollis olnud Rakvere vallavanem Maido Nõlvak paarikümnele osavõtjale õppuse eesmärke, läbiviimise metoodikat ja episoodi. „Me ei lahenda sündmust, vaid testime, kas meil on olemas sündmuse lahendamiseks vajalikud tööriistad (plaanid, juhendid, skeemid) ja teadmised-oskused,“ selgitas Nõlvak.

Kokkuvõtteid tehes märkis Rakvere vallavanem Maido Nõlvak järgmist: „Õppusel läbiviidud arutelud tõid välja tänased kitsaskohad ja võimelüngad, mida on vaja lähimal ajal parandada, et reaalsete kriiside ajal suudaksime paremini elanikkonda kaitsta, informeerida ning tagada elutähtsate teenuste toimimine.“

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on oluline teada võimalusi ja kitsaskohti enne, kui kriis on päriselt käes. „Selline lauaõppus annab hea võimaluse läbi mängida reaalne oht ning annab sisendi edasiseks tööks ja tegutsemiseks kriisi valdkonnas. Saime teada, mis on meil juba väga hästi, mis hästi ja mis halvasti," lausus Varek.