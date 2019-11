Kinnistusraamatus saab edaspidi otsinguid teha vaid ID-kaardiga

"Järjest enam saatsid inimesed nii justiitsministeeriumile kui ka õiguskantslerile pöördumisi, milles väljendasid rahulolematust selle üle, et neile kuuluvaid kinnisasju said inimese nime järgi otsida kõik, kes soovisid. Selleks, et kiiresti arenevas inforuumis inimeste andmeid paremini kaitsta, otsustasime, et nime või isikukoodi järgi kinnisasjade otsimine on edaspidi võimalik ainult autenditud kasutajal," ütles kohturegistrite talituse juhataja Margit Veskimäe.