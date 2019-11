Piltuudis: kodanikupäev tõi Kunda kooli Üllar Saaremäe

Näitlejast rahvasaadik Üllar Saaremäe pidas inspireeriva loengu ja andis noortele näpunäiteid tulevikuks. Õpetas, kuidas kasutada oma häält ja parandada diktsiooni. Rääkis oma lapsepõlvest, kasvamisest, näitlemisest, kogemustest ja sellest, kuidas on temast saanud see, kes ta on. Ühisgümnasistid tunnistasid koosviibimise meeleolukaks.