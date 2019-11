Galerii: Rannu–Kõrtsialuse kergliiklustee viib ühest puhvetist teise

Täna avati Viru-Nigula vallas Rannu–Kõrtsialuse kergliiklustee, mis suundub Tallinna–Narva maantee ääres asuva Rannu kohviku juurest Jäägri grillini. Kergliiklustee avamine on kohalikele olulise tähtsusega, see muudab liikumise tiheda liiklusega suurel maanteel ohutumaks. Rahul oli ka idee autor, Kõrtsialuse mees Ott Penek, kes tunnistas, et kui kergliiklustee päästab ühegi inimelu, on missioon täidetud.