Rõõmu, lootust ja armastust ei tohi viia ka kuri haigus

Veerandsada aastat koos käinud Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühenduse liikmetele ei ole rõõm võõras. Vastupidi – ühenduse looja, 74-aastane Olli Tõnurist väidab, et just selleks see liit kokku kutsutigi. Et oleks rõõmu!