Hea sõna ja helkur teevad imet

Kel helkurit polnud, sai selle politseinikult. Pilt on tehtud naabermaakonna politseireidi ajal.

Neljapäeva pärastlõunal tõmbas noorsoopolitseinik Aleksei Osokin videvikku vajunud Koidula tänaval Rakveres vormitaskust välja vile. See abivahend õigusrikkujate korrale kutsumiseks pole teps mitte jäänud aegade hämarusse, nii et seda võib veel vaid mängufilmides näha. Vile on endist viisi korrakaitsjatele vajalik abivahend.