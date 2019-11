Hõigati välja maakonna sädeinimene ja -organisatsioon

Kuuest sädeinimese tiitli kandidaadist pälvis tunnustuse Piret Laidroo, keda iseloomustati kui inimest, kelle 24 tundi on nädala kõigil seitsmel päeval täidetud tugevast missioonitundest ja töötahtest. Piret viib lapsed, noored ja teised huvilised metsa ja muudesse keskkonnahariduse edendamiseks sobivatesse kohtadesse. Piretil ajab üks projekt teist taga ja ise on ta kõigi nende algataja, kirjutaja ja läbiviija. Piret on meie metsade säde, kes sütitab inimesi ja suunab neid loodusega ühte hoidma. Piret on õpetanud inimesi lugu pidama looduses viibimisest, matkamisest ja geopeituse seiklusmängust. Iga retk Piretiga on täis ootamatuid seiklusi. Lisaks on Piret inimestele tutvustanud oma üht lemmikpaika – Keri saart.