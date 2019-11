Rakvere pole libedustõrjega veel alustanud

Abilinnapea sõnas, et kui temperatuur ei tõuse, tuleb hakata igal juhul libedustõrjet tegema. Tema sõnutsi püüavad nad anda parima ja hooldusmeeskond käib ja vaatab hullemad kohad üle, et midagi ei juhtuks. "Hullemaid kohti praegu öelda ei oska, aga mida siledam on tee, seda libedam kipub see olema. Need teed pole halvad, aga seal tuleb tähelepanelikumalt hooldust teha," rääkis Miltop.