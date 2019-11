Galerii: kõndijad jagasid helkureid ja pulgakommi

Helkurkõnnil osales ka kaks erivajadusega last Aseri koolist. Neid saatev klassiõpetaja Maria Šipilova selgitas, et helkurist räägitakse neil omaette teemana inimeseõpetuse tundides. Seepärast nüüd helkurkõnnile tuldigi.

Abipolitseinik Katrin Õun andis osavõtjatele lühiülevaate helkurist ja selle vajalikkusest. Ta rõhutas, et kõik kauplusest ostetud helkurid ei ole päris õiged, sest ei peegelda valgust. Ka soovitas abipolitseinik iga kahe aasta tagant helkur uue vastu vahetada. Ikka selleks, et helkurilt sõidukituled tagasi peegelduksid, tehes nii jalakäija sohvrile nähtavaks. Õun märkis, et valguse parema peegeldumise huvides ei tohiks helkuril kirja olla.

Helkurkõnni marsruut oli valitud nii, et tunni ajaga saaks see läbitud. Spordihoone parkla juurest kulges tee põhikooli juurde, sealt edasi mööda Karja tänavat ametikoolini, kust liiguti tagasi bussijaama ja kesklinna ning sealt spordihoone parklasse.

Reketlonihalli juures läks üks naine üle sõidutee, kuigi jalakäijate ülekäigurajani oli sellest kohast umbes paarkümmend meetrit. Liiklusseaduse järgi võib sõiduteed ületada kohas, kui ülekäigurajani on rohkem kui sada meetrit. Seda abipolitseinik ka naisele selgitas. Jalakäija aga põhjendas oma käitumist sellega, et tema teada on nüüd seadust muudetud ja see lubab sõiduteed ületada kõikjal. Et naisel oli helkur, anti talle tunnustuseks pulgakomm.