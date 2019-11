Rakvere gümnaasiumi teatriansamblit tabas "Tähetunnil" auhinnasadu

Rakvere gümnaasiumi teatriansambli juhendaja Aili Teedla rääkis, et nende loos oli helgust, kuid publikut võlus "Libahundi loits". "Neli tüdrukut hakkavad seda meloodiliselt lugema ja trupi lisandudes kasvab see kuuehäälseks," ütled Teedla. Tema sõnutsi arutleti, et mis see on – koorilaul, kooriskõne? "Kirjandusõpetaja arvas, et see võiks olla koorilüürika," lausus Teedla.