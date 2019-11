Kadrina futsalitiim läks heasse hoogu

Teises kohtumises saadi läinud pühapäeval koduväljakul Tapa spordihoones jagu Viimsi FC Smsraha U19 tiimist 6:2. Tabeliseis on viie vooru järel ülitihe. Kui Narva United FC II meeskond hoiab kaheksa meeskonna hulgas nelja võidu eest teenitud 12 punktiga liidrikohta, siis narvalaste kannul tulevad neli tiimi, kellel on kõigil üks võit vähem ehk kirjas üheksa punkti. Nendeks on Narva SK Ganza, Rummu Dünamo, Jõgeva Wolves ja SK Kadrina.