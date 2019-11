Üritust kureerinud abipolitseinik Katrin Õun ütles, et varasematel aastatel on käijaid tunduvalt rohkem olnud. Osavõtjate nappust põhjendas ta külma ilmaga. Abipolitseinik andis osavõtjatele lühiülevaate helkurist ja vajadusest selle järele. Umbes tund aega väldanud kõnni ajal anti helkur neile, kel seda polnud, ja pulgakomm kiituseks neile, kel see kõige odavam elupäästja olemas oli.