Juhtkiri: silmad lahti, uksed kinni

Hiljutine vargusjuhtum Kadrina spordikeskuses paneb mõtlema küll. Kui Vinni spordihalli juht märgib, et teadlik inimene kullakoormaga ujuma ei tule, siis kullakoormat pole suureks mureks vajagi. Ka mõni kadunud euro teeb lapsele tublisti meelehärmi. Igatahes peaksid riidekapid olema ühiskasutatavas asutuses väga kindlad: selleks neil lukud ongi, et lahti riietunud inimene asjad muretult kappi võiks jätta. Tõsi, kulda või rahapakke spaasse kaasa vedada pole mõistlik, aga ei usu, et seda ka eriti tihti tehtaks. Teinekord on rõivadki ilusad ja head ning võivad varganäole meeldima hakata.

Teine asi on autodega, kuhu otsekui pikanäpumehes isu äratamiseks rahakotte, telefone või tahvelarvuteid nähtavale kohale lebama jäetakse. On enam kui kindel, et kui varas ringi hulgub, virutab ta puruks ennemini selle auto aknaklaasi, mille taga näeb toredat kraami, kui mõne tühja auto oma. Isegi kui istmele jäetud kotis on mustad trenniriided, on katki löödud akna parandamine ikkagi kulukas tegevus. Veidi aega võtta ja auto sisemus hindava pilguga üle vaadata – see on hea kindlustusretsept.

Naabrivalve on popp süsteem. See elanikke ühendav meede on toonud liitunud kogukondadele turvatunde ja teadmise, et naaber naabrit hätta ei jäta, vaid teatab üleaedse maja ümber nähtavast kahtlasest tegevusest otsekohe sinna, kuhu vaja. Loomulikult on võimalik piirkonnal või korteriühistul alati MTÜ-ga Eesti Naabrivalve liituda ja seeläbi rohkem hingerahu saada.

Üksildastes kohtades asuvais majades on aga tulu vaid enda tähelepanust ja ettevaatlikkusest.