Kui viimast tegevust saab veel kuidagimoodi mõista – noored rattavõlurid ei pruukinud taibata, et üle lillepeenarde ei sõideta, ja lisaks oli seal äge hüppeid harjutada –, siis noorte puude murdmine on täiesti kindlasti vandalismiakt. Mitu puud juba kogemata ja ilma jõudu rakendamata katki ei lähe.

Tapa linn on vandaalidega hädas olnud kogu sügise. Käivitati isegi kampaania “Iga tegu maksab!” ja riputati üles vastavasisulised plakatid. “Paraku tuleb tunnistada, et see pole mõjunud,” tõdes abivallavanem Andrus Freienthal. “Mine tea, võibolla on hoopis nii, et mõni loeb plakatit ja läheb seejärel ainuüksi kiusu pärast lõhkuma.”