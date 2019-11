Sportimiseks pole kullakoormat vaja

Tellijale

Rakvere politseijaoskonna piirkonnapolitseiniku Martin Mikola sõnul on korravalvurid juhtumi asjaolude täpsustamiseks vargusest teatajaga suhelnud ja töö näppaja tabamiseks käib. Kadrina abivallavanem Aarne Laas rääkis, et on vargusest teadlik ja tema andmetel on spordihoone turvakaamerate abiga võimalik varas kätte saada. Tuginedes jutuajamisele spordihoone juhtivtöötajaga, tõdes Laas, et Kadrina spordihalli garderoobikappidel on nõrgad lukud.