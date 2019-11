Miks kütusehind järsult tõusis?

Paljusid autojuhte on rahutuks teinud kütusehinna äkiline kerkimine, mispuhul on mitmes tanklas nii bensiini kui ka diislikütuse liitrihind praeguseks kallim kui 1,4 eurot. Neste turundus- ja kommunikatsioonijuhi Risto Sülluste sõnul on hindade kerkimise põhjuseks turu normaalhindade taastumine.