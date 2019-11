Rannu–Kõrtsialuse kergteega saabus viimaks südamerahu

Ühest puhvetist teise – Rannu kohvikust Jäägri grillini, just nii iseloomustas Rannu–Kõrtsialuse kergliiklusteed avamisel linti lõiganud rahvasaadik Üllar Saaremäe. Tiheda liiklusega Tallinna–Narva maantee ääres asuv tee on tähtis, kohalik mees Ott Penek nentis, et kui kergliiklustee päästab ühegi inimelu, on missioon täidetud.