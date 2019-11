Miinuskraadid kimbutavad: sotsiaalkeskuse varjupaik kedagi külmaga tänavale ei jäta

Öömajateenust osutatakse Rakveres Vabaduse tänaval asuvas majas aasta ringi iga päev ja kedagi külmaga tänavale ei jäeta. Sotsiaalkeskuse varjupaiga direktor Mairi Leemets rääkis, et külmad ilmad pole inimesi rohkem neile ööbima toonud. "Püsikliente on meil praegu seitse meest ja naine. Meile mahub 20 meest ja 12 naist," ütles Leemets.

Ta lisas, et et ukse taha ei jäeta ka juhuslikku möödasõitjat, kes pole koju jõudnud. "Paar nädalat tagasi ööbis meie juures inimene Lätist, nii et meil on rahvusvaheline seltskond," lausus Leemets.