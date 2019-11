Veidi tuleb oodata: liuväli ja lume tootmine vajavad külmakraade

Sel reedel pannakse Rakvere spordikeskuse parklas paika uisuplatsipiirded. Rakvere spordikeskuse haldusjuht Andres Uska ütles, et nad ootavad külmkraade. "Jääd hakatakse tegema minimaalselt kümnekraadise külmaga. Seniks tuleb varuda kannatust," sõnas Uska. Liuvälja kasutamine on linnarahvale tasuta. Uiske laenutab Rakveres Rix Ratas, teatud valik rendiuiske on nagu eelmistel aastatel saadaval ka spordihallis.