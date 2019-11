Raido Ränkel surus ennast hambad ristis MK-etapile

Kümnest lasust läksid Sõmerult pärit sportlasel keeruliste tuuleoludega võistlusel märgist mööda seitse. Teises lasketiirus eksis ta seejuures viiel puhul, mis tähendas sama arvu trahviringide sõitmist. "Sellistes tingimustes see eriti mõnus ei olnud ja viimasele 3,3 kilomeetrit pikale ringile oli ikka päris raske juba minna, kui olin juba kilomeetri ette sõitnud," rääkis Ränkel.

Tema ütlusel oli tuul võistluspaigas väga vali, puhudes kohati kuni kaksteist meetrit sekundis. "Üle kuue meetri sekundis puhus kogu aeg, põhimõtteliselt üheksa kuni kaksteist meetrit sekundis. Kui tuled tiiru ja seal käivad tuulelipud põhimõtteliselt igatpidi risti, siis ei ole mõtet ootama jääda, et ehk saab pihta. Läksingi lihtsalt panema," lisas sportlane.

Puhtalt sõiduaegu võrreldes pakkus Raido Ränkel, et ta mahtus veerandsaja tugevama hulka. "Seitse trahviringi jätsid oma jälje, lisaks olid väga pehmed rajaolud. Olen realist: sellise ilmaga on mul väga raske sõita. Samas esimene väikene eesmärk on täidetud. Liigun siit samm sammu haaval edasi," kõneles ta.