KaRakTeri verdtarretav õudukas ajab ihukarvad püsti

Kirikukellad. “Inimesi sureb iga päev ... Keegi meist ei osanud sellist asja ette näha.” Välja hingata veel ei saa. Ei saa. Põnevus on üles kruvitud. Näitetrupi Väike KaRakTer lühifilm “Hundi mäng” kestab 15 minuti jagu ja on põnev, mõjus ja värske. Selles on mängulusti, häid näitlejatöid. Midagi väga võimast on kaadritesse püütud paari päevaga. Esimene katsetus on tulnud tubli.