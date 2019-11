Külalistemaja fuajees loodi kiiresti kogunemispunkt, kus kannatanud vastavalt vigastuse raskusastmele abi said. Massitulistamise puhul tuleb kaasata pääste- ja politseitöötajaid, sest kiirabitöötajatest võib lihtsalt väheks jääda.

Veidi peale kella kolme jõuame fotograafiga Jänedale, kus meid ootavad ees viis tibukollast Karell Kiirabi autot. Teada on ainult, et on toimunud massitulistamine. Kiirabitöötajatel ja ka meil ei ole õrna aimugi, mis edasi juhtuma hakkab.