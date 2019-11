Pimedast päevavalguse kätte toodi toolid üllal eesmärgil – et juba maha võetud puude ressurssi taas kasutada. Lastevanemate, kooli töötajate ja vallaaktivistide ühisel jõul pandi püsti silmapaistev jõulupuu. Tõsi, dekoreerimine on praegu veel lõpetamata, kuid vilgas töö selle nimel juba käib. Direktor Ivo Tupitsa sõnul on tegemist esmakordse taaskasutusprojektiga koolis.