Omavalitsuse allasutuse Tapa Vallahooldus juhataja Lembit Saart ütles, et veokit tuli mõnda aega oodata, sest asjaajamine ja dokumentide vormistamine osutus üllatavalt keeruliseks.

“Ostsime selle auto hankega. Kuna aga veoki päritolumaa on Jaapan, tuli see kohandada Euroopa nõuetele vastavaks ning saada litsents. Edasimüüjal oli tegemist üksjagu,” rääkis ta.

“Uus auto on alati hea auto. Vastab meie nõudmistele – väike kolme ja poole tonnise kandevõimega isekallutaja. Oluline on, et sellega võib sõita B-kategooria juhiloa omanik,” ütles Saart. “Ega meil midagi superrasket vedada pole vaja, kandevõimest piisab,” lisas ta.