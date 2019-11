Vallimägi nõuab lisaraha

Tellijale

Rakvere abilinnapea Rainer Miltop selgitas, et Vallimäe projekti tuli aegumise tõttu üksjagu ümber projekteerida ja see tõi kaasa 412 791 euro ulatuses lisatöid. Ümberprojekteerimine lükkas edasi ka ehituse algust ning seetõttu palus ehitaja kahe kuu võrra ajapikendust, mis tähendab, et Vallimäe kompleksi valmimistähtaeg lükkus järgmise aasta 27. juulile.