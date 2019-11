Postiajaloo virtuaalnäitus teeb kummarduse rahvusülikoolile

Näitus "Ülikool postiloos" on kaheosaline ja koosneb umbes 160 pildist. Muu hulgas on näitusel kõik margid, millel on Tartu ülikooli peahoone – üks enim kujutatud hoone meie postmarkidel.

Esimene ülikooli peahoonega mark – "300 aastat Tartu Ülikooli" – ilmus 1. juunil 1932, värskeim – "Rahvusülikool 100" – vähem kui kuu aega tagasi, 19. novembril, ja see on pühendatud eestikeelse kõrghariduse sajandale aastapäevale. Kokku on peahoonega marke kaheksa, lisaks üks margiplokk.

Ülikooli hoonetest on postmargil kujutatud veel ülikooli raamatukogu, Tartu tähetorni ja Toomkiriku varemeid.

Samuti on virtuaalnäitusel üle saja postkaardi ja kirja, mis on ühel või teisel viisil seotud rahvusülikooliga. "Õppejõudude, tunnustatud teadlaste, riigimeeste, kirjanike, sporditegelaste ja teiste kirjavahetus või neile pühendatud margid, postkaardid ja ümbrikud on oluline osa meie kultuuriloost. Ülikooli postilugu on üks võimalik viis ajaloole tagasi vaatamiseks," sõnas näituse koostaja Eve Aab ja nimetas, et näitusel on muu hulgas postkaart Eesti esimeselt naisprofessorilt Alma Tomingalt.