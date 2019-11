Peipsil suurenevad koha-, latika- ja haugipüügivõimalused

"Tint on väärtuslik toidubaas järve väga arvukatele röövkaladele, kuid paari viimase aasta tugevad põlvkonnad annavad võimaluse ka kutselistele kaluritele teda püüda," märkis Eesti delegatsiooni juht, keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp. "Latika ja haugi tugevad põlvkonnad ning ka suur mõõduliste kohade arvukus järves lubavad kaluritele järgmiseks aastaks suuremaid saake."

Siiavarud on madalseisus, mis on osaliselt tingitud röövkalade suurest arvukusest järvedes, aga ka ebasoodsatest ilmaoludest, mis ei ole soodustanud nende kudemise õnnestumist. Siia sihtliigina püüdmine on keelatud.