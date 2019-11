Vinni valda ähvardab isikukultus

Laas, kes põhikohaga on Kadrina abivallavanem, ütles, et varem räägiti korduvalt apoliitilisest vallalehest. "Nüüd hakkab poliitiliseks minema," lisas ta. "Hakkab isikukultuseks minema," jätkas Laas ja avaldas lootust, et kui ametisse saab uus kommunikatsiooniga tegelev inimene, siis läheb asi paremaks. Ta avaldas lootust, et ka volikogu opositsiooni esindajad saavad vallalehes sõna.