Raamatukogust saab laenutada piparkoogivorme

"Asju ei pea omama, neid on mõistlik jagada. Seepärast saab nüüd raamatukogust lisaks retseptiraamatutele laenutada piparkoogivorme," ütles Lääne-Virumaa keskraamatukogu arendusspetsialist Tiina Kriisa.

Ta rääkis, et piparkoogitegu on põnev ja loominguline töö, mille käigus võib ise välja mõelda ja valmistada erikujulisi piparkooke või siis minna lihtsamat teed ning kasutada valmis vorme. "Paraku ei ole kodune vormivalik tavaliselt eriti suur, ning kui ei ole tegu just igapäevase küpsetajaga, siis polegi mõtet neid liiga palju kokku osta," märkis ta.