​Taavi asukoht on kindlaks tehtud ja temaga on kõik korras  

Politseile teatati täna, et lähedased ei ole Taaviga kaks päeva ühendust saanud. Viimati suheldi temaga 27. novembri hommikul. Mees viibis sel ajal Tallinnas. Praegu on Taavi telefon välja lülitatud. Politsei on kontrollinud mehe võimalikke viibimispaiku nii Lääne-Virumaal kui ka Tallinnas. Samuti on kontrollitud haiglaid, kuid Taavi asukohta pole seni õnnestunud kindlaks teha.