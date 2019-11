Kohtusse tulnud joobes süüdistatav pandi trellide taha

Tellijale

Kolmapäeval olid kohtu ees Aarne Tiiki ja Kaido Vanatoa. Tiiki saabus Rakvere kohtumajja politseikonvoi saatel, sest oli varem vahi alla võetud talle kohaldatud tõkendi rikkumise eest. Vanatoa puhul tekkis kolmapäeval kahtlus, et ta oli tulnud kohtumajja joobeseisundis. Korrakaitseseaduse järgi on joobeseisund alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine või muu joovastava aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisund, mis avaldub väliselt tajutavates häiritud või muutunud kehalistes või psüühilistes funktsioonides ja reaktsioonides. Küsimusele, kas ta on alkoholi pruukinud, vastas Vanatoa jaatavalt. Kohtusse kutsutud politseipatrull mõõtis tema joobeks 1,14 milliliitrit etanooli ühes liitris väljahingatavas õhus, mis võrdub 2,28 promilliga.