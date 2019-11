Erametsaliit kutsub üles kliimaneutraalsuse saavutamise nimel rohkem pingutama

Eesti ning paljude teiste ELi liikmesriikide püüdlused ei ole veel piisavad, et täita Pariisi kliimaleppes ning Euroopa liidus 2030. aastaks seatud eesmärke. Erametsaliidu sõnul peitub Eesti jaoks suur võimalus keskkonnaprobleemide seljatamiseks just metsades ja nende majandamises. Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa leiab, et tänase Eesti suurim keskkonnaväljakutse on leida võimalusi rohelisemaks energiaks, sest just sealt tuleb eestlaste üüratu keskkonnajalajälg. "Paraku otsivad mitmed keskkonnaorganisatsioonid mugavaid asendustegevusi vastandudes põhimõtteliselt näiteks metsandussektorilele, mis ometi on üks süsinikneutraalsuse võtmekohti Eesti jaoks," märgib Eelmaa. Üle 70% Eesti süsiniku jalajäljest tuleb meie põlevkivitööstusest. "Kasvavad puud on need, mis süsinikku seovad ja inimeste tekitatud keskkonnamõju maandada aitavad," sõnab Eelmaa.