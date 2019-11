Kolumn: ma armastan moslemit

Tellijale

Süürias Damaskuses elab väga palju rahvaid, seal on ka hulgaliselt kristlasi. Damaskuse vanalinna nimigi on püha – Bab Thuma (bab on uks ja thuma on pühak).

Bab Thuma on jõuluajal täis rõõmsaid inimesi: jalutatakse pere ja sõpradega, kõik on õnnelikud, inimesed soovivad üksteisele häid pühi. Rahvast on täis kohvikud ja restoranid, muusika kõlab kogu Bab Thumas. Tänavail jalutavad jõuluvanad, kes jagavad lastele kommi. Kõik on rõõmsalt koos, kristlased ja moslemid. Pühadeks on lastel alati uued riided seljas: nagu moslemitel ramadaa­ni ajal, nii on kristlastel jõuluajal. Lapsed saavad kõigilt (onud-tädid, sugulased, naabrid) kingituseks raha. Kui Eestis toob jõuluvana ka emale-isale ja teistele täiskasvanutele kingitusi, siis Süüria jõuluvana ehk Papa Noel peab meeles vaid lapsi. Lapsed laulavad talle ja vastavad naljakatele küsimustele. Jõuluvanal on ikka punane mantel, pikk valge habe ja kinginimekiri. Päkapikud Süürias ei ela, vist on liiga palav.