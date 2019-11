Kaspar Eevald: “Kadusin kuskile ära ja kõik muutus aeglaseks”

Tellijale

Et keha hapnikuvaegusega harjutada, teeb Kaspar Eevald ujumistrenni suures osas kinni teibitud snorgeldamismaski toruga. Paari aastaga on ta suutnud oma organismi harjutada ekstreemsete tingimustega ja hiljuti viis ta treeninglaagris oma vabasukeldumise rekordi 102 meetrini. Veel on Baltikumist suutnud seda teha üks Leedu sukelduja. Saja meetri sügavusel surub inimese keha ühele ruutsentimeetrile 11 kilogrammi. Seda teerulli alla pugemise tunnet oskab eestlastest seni ainsana kirjeldada Rakverest pärit ettevõtja, kes veedab kogu oma puhkuse soojal maal treenides.