Arvustus: kalad magavad – kuidas nad muidu und näeks?

Väike Juta (Liisa Saaremäel) aitab näha, et pealtnäha tumeda uksegi taga on avar päikseline tuba.

Psühholoogid ütlevad, et lapse lein on triibuline – leinaperioodid vahelduvad mängu- ja rõõmuperioodidega. Sedasi kaitseb laps oma psüühikat ja see on terve. Sealjuures on lapsed sageli nii-öelda unustatud leinajad.