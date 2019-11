Pajusti klubis avati näitus “Värvide maailmas”

Liiskmaa sõnul on elava ja ilusa märkamine temaga alati kaasas käinud. “Unustamatud on käigud Eismast koos maavanaemaga Karepale Kalame tallu sugulastele külla: meri, männid, kivid ja lillepeenrad nende maja ümber, kunstnik Sagritsa ateljee põnevad lõhnad ja värvid,” meenutas ta. Need andsid Sirje Liiskmaale tõuke õppida aia- ja maastikukujundust, lille- ja ruumiseadete tegemist.