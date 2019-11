Rakvere Rohuaia lasteaias korraldatakse taas traditsiooniline nigulapäeva laat

Nigulapäev on seotud Püha Nikolausega, kes on tuntud kui laste kaitsja ja neile kingituste tooja, ja sellest on sündinud ka lasteaia idee tähistada päeva sümboolselt üheskoos, sel viisil lastele mõeldes. Nõnda on nelja­päeval, 5. detsembril kella 16–18 oodatud laadale suured ja väiksed külastajad üle kogu linna.