Kitsede ja põtrade küttimise norm on peagi täis

Kohustuslikust normist ehk 140 metsseast moodustab see ligi 90 protsenti. Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak lausus varasemale kogemusele tuginedes, et kohe lõppeva novembrikuuga lisandub veel 15–20 looma ringis.

Metskitsi on meie maakonna jahimehed kohustatud küttima 2300, põtru 530 ning punahirvi 84. Ehkki väga täpseid andmeid Villaku sõnul praeguseks laekunud pole, pakkus ta, et metskitsi võib olla praeguseks kütitud 70 ja põtru 80 protsendi kanti.

Kiskjatest on karusid lastud kümme ehk täpselt nii palju kui lubatud. Hunte võib Lääne-Virumaal küttida vähe, kuid kuuest lubatud loomast pole ebasoodsate ilmade tõttu lastud veel ühtegi. “Ilma lumeta ikka päris hundijahti ei pea, kuigi paar registreeritud jahti on nendele olnud,” tõdes Jaan Villak. “Kitsede ja põtrade puhul muretsemiseks väga põhjust pole, kõik normid saab täis. Osal jahtkondadel on norm juba praegu sada protsenti täis, teised on normile lähedal.”